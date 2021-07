“Son acusaciones graves”: Vania Bludau afirma que el ‘ingeniero bailarín’ la difamó

Compartir Facebook

No pasó mucho tiempo para que la modelo Vania Bludau salga a defenderse tras la denuncia por presunta discriminación que alegó el ingeniero bailarín sobre su persona.

La exchica reality utilizó su cuenta oficial de Instagram para a través de sus historias exigir a Jainer Pinedo, popularmente conocido como el ingeniero bailarín que se retracte por las acusaciones.

Sobre que no quiso aceptarle una foto, Vania Bludau afirmó: “por no querer que me prensen e la cintura para una foto porque es incómodo sobre todo de desconocidos (cuando realmente me tomé un selfie y después otra foto)”.

“Son acusaciones graves de perspectivas personales del señor. Hay que tener cuidado porque esto sí es difamación, a causa de estas acusaciones en este momento estoy recibiendo tanto odio que es preocupante.”, escribió en dicha red social.

La enamorada de Mario Irivarren no se guardó nada y más bien advirtió que acusar de difamación no es cosa pequeña. Por ello, “seguiré esperando que se retracte porque uno no puede andar por la vida inventando y tirando adjetivos que se imagina”, agregó.

Samuel Suárez arremete contra Vania: “Tiene antecedentes de ser despectiva y malcriada”

No se guardó nada. Tras la denuncia del ‘ingeniero bailarín’ contra Vania Bludau sobre un presunto desplante, el periodista Samuel Suárez expresó su opinión sobre la polémica modelo.

Ante este cuestionable hecho, Samuel Suárez a través del portal Instarándula emitió un comentario. “Siento que este tema va dar mucha polémica (…) Vania tiene como que antecedentes de ser despectiva, de ser malcriada. Miss simpatía no es, definitivamente no es y más bien cae antipática, ahora discriminar (lo que alega el ‘ingeniero bailarín’) es muy fuerte”, dijo.

