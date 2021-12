«Son cinco minutos de maltrato físico y psicológico”, dijo la madre de Juan Víctor en contra de Andrea

Compartir Facebook

La madre de Juan Víctor nuevamente usó sus redes sociales para referirse al caso del presunto maltrato al que su nieta estaría expuesta, pues según los audios presentados por Juan Víctor Andrea San Martín agrede física y psicológicamente a su pequeña.

Y es que esta guerra entre Juan Víctor y Andrea se ha reforzado desde que la ‘ojiverde’ no le permite ver a su hija a Sánchez pues todo lo registró en sus historias de Instagram donde se puede apreciar como el padre de familia espera por horas a su hija sin éxito.

Debido a la pesadilla que vive su hijo por la tenencia de su hija, la madre de Juan Víctor la señora Alicia salió a defender a su hijo en su cuenta personal de Instagram.

“Ah, por si aca, ese audio no fueron segundos de histeria, son cinco minutos de maltrato físico y psicológico. Y no fue la única vez”, escribió la ex suegra de la ‘ojiverde’.

La señora Alicia Díaz también dejó entrever que el adulto que estaba con Andrea no hizo nada para defender a su nieta: “Y el adulto que estuvo a su lazo e hizo nada se convierte en cómplice, ¿no creen?”.

“Pero hay otro tipo de evidencias que yo sí voy a ponerlas. Llega Navidad sin ella y tendrá mi regalo. Arggg. Cómo me fastidia este tiburón en mí que me empujan/obligan a sacar”, advirtió.

Juan Víctor: Andrea San Martín le habría pedido prueba contra el virus para poder ver a su hija

Juan Víctor una vez más está en el ojo de la tormenta, y por nada más y nada menos que sus problemas con Andrea San Martín. La pequeña Lara, hija de ambos, no habría podido ver a su padre según contó Juan Víctor, porque la ‘ojiverde’ le exige una prueba contra el virus.

Y es que según Juan Víctor, Andrea alegaba que él estuvo expuesto al virus porque el día anterior asistió a un restobar. Y al parecer, en un afán de no comprometer la salud de la pequeña Lara, la ‘ojiverde’ solicitó la prueba de descarte del virus.

“Hoy fui por mi gorda por cuarta vez de acuerdo al régimen, a pesar que el régimen dice ‘con externamiento’, acepté ingresar y estar bajo las cámaras de vigilancia con mascarilla y encerrado, sin embargo, ahora se me solicita una prueba contra el virus ya que ayer estuve en un restobar”, inició Juan Víctor.