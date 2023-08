«Son como mis hermanos», Nicola Porcella aclara sobre las bromas de sus compañeros en el programa mexicano

El peruano Nicola Porcella y todo el team infierno se encuentran asistiendo a varios entrevistas en programas de televisión mexicana, tras su salida de La Casa de Los Famosos México.

El team infierno son una familia

La conductora de un noticiario mexicano preguntó a los integrantes del team infierno sobre un episodio que se vivió en La Casa de Los Famosos México. Donde los habitantes de la casa le realizaron una broma un poco fuerte al peruano Nicola Porcella, que incluso recibió el regaño de la jefa.

«¿Te sentiste ofendido?», le pregunto la conductora y Nicola comenta que no: «Olvídate que me pueda haber sentido ofendido, al contrario, me divertí, me paré, me reí, le dije a Sergio que me compre otra crema, al día siguiente le dije que me había levantado humectado«.

Agrega, que los considera parte de su familia por todo este tiempo que compartieron juntos: «La verdad es que son como mis hermanos, era mi familia, son como me divertía con ellos. Me la pasé muy bien, nunca hubo ese bullying, era divertirnos«.

Finalmente, el participante Sergio Meyer quiso explicar más sobre el incidente y bromeo sobre lo sucedido. “Quiero aclarar una cosa, cuando hice lo de la crema, yo pensé que era crema sólida y que iba quedar marcado el círculo en sus nalguitas, pero nunca imaginé que estuviera tan aguada, al igual que sus nalguitas«, dijo causando la risa de todos en el set.

El peruano Nicola Porcella que conquistó México

Nicola Porcella queda en segundo lugar de La Casa de Los Famosos México, siendo recibido entre aplausos y barras de sus fans. El peruano agradeció el apoyo y cariño, además de la segunda oportunidad que le brindó México.

Ahora, Nicola tiene planes de quedarse en México junto a su familia y comenzar una nueva vida, gracias al poyo de sus fans. Por ahora, seguirá visitando varios programas de televisión en México junto con el team infiern

«Llegaste siendo un participante cualquiera para muchos y saliste siendo el novio de México», «Nicola fuiste muy honesto y gran ser humano», «Tal vez no ganaste el primer lugar, pero ganaste un lugar en los corazones del público mexicano y demás países», fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.