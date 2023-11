«Son mi motor y motivo»: Chechito cuenta quiénes son las personas más importantes de su vida [VIDEO]

Chechito es un joven cantante de cumbia que viene sonando por todo el Perú junto a Los Cómplices de la Cumbia. El grupo de cumbia ha iniciado su gira por Europa y hoy realizaron una conferencia de prensa en España. Aquí, el vocalista contó quiénes son las personas más importantes de su vida, que lo impulsan a seguir.

Chechito en conferencia de prensa

El cantante Chechito y todos los integrantes de Los Cómplices de la Cumbia llegaron a España y realizaron una conferencia de prensa antes de iniciar su gira por Europa. En un video que compartió uno de los fans, una entrevistadora consulta al joven músico por la persona más importante de su vida.

De inmediato, el artista respondió:«La pregunta no sería ‘quién es la’, sino ‘las personas’. Para mí, son mis padres y mi hermana pequeña. Ellos son mi motor y motivo, ellos son los que están en mi corazón siempre. Son los que me llevan a seguir adelante».

Luego, Chechito comentó que en el trabajo de la música suele tener muchos sacrificios y no cuentan con mucho tiempo libre. En momentos que se encuentra muy cansados, piensa en su familia y le da ese impulso para continuar.

«Este trabajo requiere de muchos sacrificios, a veces no descansamos muy bien. A veces no tenemos tiempo de comer y no por falta de organización, sino que esta chamba es así. Cuando queremos dar lo mejor, dar nuestro 100 por ciento», comentó el cantante en la conferencia de prensa.

¡Gira por Europa!

Los Cómplices de la Cumbia con su cantante principal Chechito han anunciado que hoy inicia su gira por Europa. Este viernes 24 de noviembre iniciarían sus presentaciones en España. Luego, el show continuaría en Roma, Firenze, Torino, Milano, Bologna, Bolzaro y Genova en Italia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Complices de la Cumbia (@loscomplicesdelacumbiaoficial)

También estaría en Paris, Barcelona y Madrid, cerrando su gira de Europa el 10 de diciembre. Estas serían las presentaciones confirmadas por el grupo y alertaron a sus seguidores que no se dejen estafar por otros anuncios. La única información se dará a través de sus páginas oficiales de Facebook e Instagram.