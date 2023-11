«Son muchos sentimientos que viajan por mi ser»: Carlos Cueto habla de su salida de Armonía 10

Armonía 10 es una de las agrupaciones de cumbia con mayor trayectoria musical. Este año celebraron sus 51 años por todo lo alto, sus canciones se han convertido en los clásicos de la cumbia. Carlos Cueto es una de las voces más emblemáticas del grupo y hace poco anunció su salida.

Se despide de Armonía 10

La agrupación de Armonía 10 cuenta con grandes éxitos musicales a nivel nacional y varios de ellos es interpretado por el gran Carlos Cueto. El cantante es conocido también como ‘El Osito de Peluche’, llamado así de cariño por sus seguidores.

El pasado 20 de noviembre, el cantante publicó un comunicado en sus redes sociales, lo que muchos de sus fans ya habían notado, su salida de Armonía 10. Carlos Cueto ya no estaba presente en los últimos conciertos del grupo y tampoco en los últimos afiches.

El cantante dijo lo siguiente: «Les comunico que ya no soy miembro de la orquesta ‘Armonía 10’. Admito que me siento un poco anonadado, ya que son muchos sentimientos que viajan por mi ser, pero he decidido que ya es hora de dar un paso al costado y dejar la orquesta que me vio prácticamente nacer. Es una decisión que he tomado yo solo».

Luego, Carlos Cueto agradeció a la familia Lozada Floreano por todo el tiempo que formó parte: «De todo corazón le doy las gracias a la familia Lozada Floreano, a Javier Jorge de todo corazón y más aún al maestro que me enseñó todo lo que sé, el señor Walter Lozada Floreano. Gracias infinitas ‘Armonía 10′».

Después, el cantante informó que ahora forma parte de la orquesta ‘La Primerísima del Perú’, aclarando que fue su propia decisión: «La cual fue una decisión solo mía sin mezclar ninguno de los problemas que están comentando».

Carlos Cueto es un cantante muy querido por el público y espera que sus seguidores lo sigan apoyando en su nueva etapa musical.

Sobre Carlos Cueto

Carlos Humberto Cueto Salazar fue uno de los vocalistas más antiguos de Armonía 10. Fue nombrado por su público como ‘El Osito de Peluche’ y es uno de los cantantes reconocidos en la cumbia peruana.

Su primera canción con Armonía 10 fue ‘Amor de Estudiante’ que se volvió un clásico de la cumbia. También interpretó canciones como ‘Me Emborracho de tu Amor’, ‘Ya Te Olvidé’, ‘Lloro por Ella’, ‘Evidencias’, ‘Tú amor es una trampa’, entre otros más.