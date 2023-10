“Son referencia para otros programas”: Productor de Gisela resalta labor de Ethel y Yaco en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”

¿Referencia? El domingo, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi dieron por finalizada su etapa en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Con su final, diversas figuras de “Chollywood” hicieron llegar sus saludos, sin embargo, hubo una que llamó más la atención. El popular “Papá Armando” sacó pecho por el programa de cocina y señaló que es referencia para otros programas.

También puedes leer: ¡Cuándo este dolida no diré nada, pero habrá señales!: Rosa Fuentes se “desahoga” en concierto de Daniela Darcourt

¿“Mi mamá cocina mejor que la tuya” es referencia?

Tras seis largos años, “Mi mamá cocina mejor que la tuya” llegó a su fin. En un emotivo último capítulo, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi se despidieron de su público que domingo a domingo los acompañó.

“Papá Armando”, productor de “América Hoy”, no fue ajeno al final del programa y no dudó en pronunciarse mediante sus redes sociales. El comunicador resaltó el crecimiento tanto de Ethel como de Yaco y los considera “modelos televisivos”

“Y pasaron 6 años de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Aún recuerdo esos inicios abriendo caminos con la cocina en la TV, ¡cómo han crecido! Hoy despiden la temporada siendo referencia para otros modelos televisivos”, señaló el productor.

Como «Papá Armando» (Productor de Gisela), va decir que «Mi Mamá Cocina Mejor Que La Tuya» se va de la televisión siendo referencia para otros modelos televisivos. 🤣🤡 pic.twitter.com/q9Kes397hR — Rodrigo Fernandez (@Rodrigo67554808) October 31, 2023

Además, en su extenso texto escrito en sus redes sociales, el productor de Gisela reveló que América Televisión, al parecer, tendría preparado algo nuevo con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

“Sé que vienen nuevos proyectos para ustedes y sé que lo harán con la misma pasión que los caracteriza. Felicidades a todo el equipo que cada semana convirtió a este programa en un éxito televisivo y comercial para GV Producciones y América Televisión”, añadió “Papá Armando”.

También puedes leer: “He vivido el sufrimiento de mi hermana”, hermana de Rosa Fuentes cuenta su verdad en el programa de Magaly

Despedida de los conductores

Muchos señalaron que Ethel Pozo llegaba a la conducción del programa por vara, ya que seu madre es la productora que realiza “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Sin embargo, esto fue descartado rotundamente por la también conductora de “América Hoy”, quien confesó haber pasado por etapa de castings, donde realizó hasta 3 audiciones para quedarse con el puesto.

“Una vez lo conté, hice casting, aunque algunos no lo crean. Hice tres castings para este programa y el ahora gerente general de América Televisión me llamó y me dijo: la persona que más sabe de televisión en el país dice que es el mejor y es Eric Jurgensen”, comentó Ethel Pozo visiblemente conmovida.

Ese casting que habla es más falso que la nariz de Christian Domínguez. pic.twitter.com/JdaMaFaufw — Rodrigo Fernandez (@Rodrigo67554808) October 30, 2023

Yaco Eskenazi no fue ajeno a las sentidas palabras de Ethel Pozo y mandó un conmovedor mensaje para todos los seguidores del programa de cocina.

“Quiero decirles algo para hacer este brindis final. Sueñen, no dejen nunca de soñar, crean y hagan las cosas siempre con el corazón”, agregó. Por otro lado, comentó que nunca imaginó que iba a tener una experiencia como esta, sobre todo acompañado de Ethel y más personas con quienes compartió en este tiempo.