Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Ivana Yturbe no deja de disfrutar de su familia pues su pequeña Almudena acaba de cumplir 3 meses de nacida y la influencer tuvo la genial idea de celebrarlo en compañía de su familia mas cercana.

A través de sus redes sociales Ivana compartió lo que fue la pequeña celebración de los 3 meses de vida de su hija junto a su esposo Beto Da Silva pues asistieron los padres del jugador y la familia de la modelo.

Por si fuera poco Ivana organizó una salida con su amiga íntima Brunella Horna y su pareja Richard Acuña para poder disfrutar del rico sol de verano junto a su familia.

«Explotó el verano. Pasé un fin de semana lindo en compañía de mis amores y amigos que adoro. Ustedes, qué tal?«, escribió Yturbe en su cuenta de Instagram con algunas fotos de lo que fue su fin de semana.

De inmediato, Brunella respondió la publicación de la modelo con quien ha demostrado tener bastante complicidad.

«Que lindo día. Con mi bebita cada día más linda», respondió Brunella a Ivana en su publicación.

Ivana Yturbe celebra aniversario de compromiso con Beto da Silva: “Gracias por aguantarme”

La modelo dejó un extenso mensaje en el que celebra su compromiso y dejó unas curiosas palabras para describir su matrimonio.

Ivana Yturbe se puso muy romántica para saludar por su cumpleaños a su esposo, Beto da Silva y a la vez, celebrar su aniversario de compromiso. Ella se animó a dejar un extenso mensaje que revelaba detalles de lo que ha vivido en su matrimonio hasta el momento.

Mira también: “El día más feliz de mi vida”: ¡Tony Succar ya es padre!

A través de su cuenta de Instagram, Ivana compartió un clip en el que recopilaba muchos momentos lindos que disfrutó al lado de Beto da Silva. “Hoy no solo celebro un año más de vida del amor de mi vida, si no, también un año de comprometidos. Ya casados y con Almu aquí, solo quiero agradecerle a Dios por todos los 28 de diciembres. No puedo tener un mejor compañero de vida, eres el mejor esposo, profesional y el mejor papá del mundo”, escribió en la descripción del mismo.