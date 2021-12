“Son un par de tóxicos”: ‘Peluchín’ sobre Andrea Luna y Pietro Sibille

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, se dio espacio en la última edición de su programa para hablar de Andrea Luna y Pietro Sibille luego de sus pronunciaciones en redes sociales.

Como se sabe, el actor Pietro Sibille volvió a prender la llama después de confirmar en redes sociales que Andrea Luna sí le fue infiel con Andrés Wiese aquella noche en la discoteca de Estados Unidos.

También puedes ver: Susy Díaz no tiene planes de casarse con Walter Obregón: “vivo el presente”

Al respecto, el presentador de dicho programa, dijo: “Ahí estamos viendo… no sé quién es más o menos, pero lo que estamos viendo es que son un par de tóxicos, porque ahí está claro que el amor y el respeto se perdió”, dijo.

“Lo que más nos ha llamado la atención en el comunicado es que él lo borró. Quizás se arrepintió o quizá como dice ella, estaba tomado y escribió», agregó.

Andrea Luna a Pietro Sibille tras acusarla de infiel: “Seguro está borracho y maltratando a alguien”

Andrea Luna protagonizó un ampay en el que ‘chapaba’ con Andrés Wiesse, y según su ex pareja, Pietro Sibille, ella le fue infiel. Es por eso que la actriz, lejos de quedarse callada, habló acerca de lo que vivió en los 7 años de relación que tuvo con el actor.

También te puede interesar: Comerciantes en el Centro de Lima arrasan con piñatas de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Andrea confesó que durante su relación fue víctima de “maltrato físico y psicológico”, y tildó su ex relación de “tóxica”. Asimismo, confesó que Pietro no la dejaba salir de su relación, pues la amenazaba con que se iba a quitar la vida.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, expresó.

“Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratos. Pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir”, agregó Andrea dejando sorprendido a más de uno.

Mira también: Brunella Horna preocupada por la salud de su abuelo: “Está muy delicado de salud”