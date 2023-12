Sonia Morales presentó a su novio americano y se luce «enamorada» en redes: «Para el amor no hay edad»

A través de sus redes sociales, la popular Sonia Morales se atrevió a presentar a su enamorado, quien sería un ciudadano americano. En tal sentido, causó bastante sorpresa entre sus seguidores. Además, en la imagen se puede apreciar a la cantante folclórica abrazando a su nuevo galán. Incluso, sería abogado, capitán aéreo y marino. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Sonia Morales se luce “enamorada”

Un anuncio de Sonia Morales en sus redes sociales ha tomado por sorpresa a sus miles de seguidores. Y es que la cantante folclórica presentó por primera vez a quien sería su nuevo galán. Tal como lo menciona en su publicación, se trataría de su nuevo novio, un joven americano bastante exitoso, según comentó Sonia Morales.

«Queridos amigos, Les presento a mi novio Americano, multi oficios, abogado, capitán de nave aéreo y marino. Lo conocí hace más de 5 años en mi viaje a Francia y es una bella persona detallista, noble e inteligente … y quiero darles la noticia yo misma, que el quiere casarse conmigo, la verdad a mis años ya no había pensado en esa posibilidad, pero creo que para el amor no hay edad», empezó diciendo en su pubicación.

«Lo que me da pena es que él me quiere llevarme a vivir a los Estados Unidos , la música es parte de mi vida , también amo a mi patria y a mi familia , pienso que si él me ama tiene que venir a vivir conmigo aquí al Perú , él es viudo es de Pensilvania, sus padres son empresarios dedicados a la fabricación de neumáticos, la próxima semana estará llegando a Perú a conocer a mi familia, él no sabe que soy artista, él piensa que yo soy profesora , quizá si se entera que soy artista se desanime y ya no quiera casarse conmigo, pero en fin eso le dejamos que el tiempo lo diga», agregó.

¿De qué se trata?

Luego de la sorpresa causada entre los internautas, muchos empezaron a felicitar a Sonia Morales sin culminar de leer el texto. Y es que todo se trató de una broma que la cantante folclórica realizó en sus redes sociales. Si bien es cierto, tal parece que conoce al hombre de la foto, ella sostuvo que no tiene una relación con él y que todo fue una broma para ver la reacción de sus seguidores.

“Y si han leído hasta aquí es porque les gusta la lectura, no es que que sean curiosos al igual que yo jajajajajajaja mentira amigos es una broma me gusta el hombre Peruano trabajador, inteligente y sincero. Que tengan un lindo día mis queridos amigos los quiero mucho y gracias por el cariño que siempre me brindan incondicionalmente”, aclaró al final de su publicación.

“Mis queridos amigos, me da mucha alegría saber que me tienen estimación, aún tengo la esperanza de casarme algún día, por qué el tren ya se me va, si conocen a un hombre trabajador , inteligente, viudo, divorciado, o solterón pasen la voz por favor jajajajajajaja”, acotó en los comentarios la cantante folclórica.