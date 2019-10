Sonia Oquendo dice que “antes la TV era más profesional”

Por: Andrea Saavedra / Foto: Miguel Paredes

Sonia Oquendo es una primera actriz peruana de teatro, cine y televisión. Dueña de una belleza incomparable, Sonia comenzó desde muy joven como modelo hasta que dio su salto a la televisión, convirtiéndose en la primera mujer en conducir un noticiero. Hoy, alejada de las pantallas, la empresaria nos cuenta que es amante de los viajes, no le gusta el frío y se califica como una abuela engreídora. Además, afirma que la televisión de su época “era más profesional” que la de ahora.

-En todos estos años de carrera, ¿ha vivido alguna situación complicada?

Creo que no, todo ha ido fluyendo. Se terminaba un programa con el tiempo salía otra cosa. He hecho teatro, televisión, he tenido un negocio propio por 20 años. Soy independiente, no tengo que esperar que me llamen de un programa para vivir.

-¿Es cierto cuando dicen que toda televisión pasada fue mejor?

Era más profesional. A veces veo cosas muy improvisadas en la televisión. Hay cosas buenas pero hay otras que no se entienden. No entiendo lo que hablan, no vocalizan bien.

-¿Cree que antes había más profesionalismo en las figuras de televisión?

Exactamente. Antes había una preparación mayor, se tomaban clases de locución, se estudiaba. Pero en línea general no me afecta porque yo decido lo que veo. Si lo que veo no me gusta tengo el control en mi mano y no me hago mayores problemas.

-¿Cómo es Sonia Oquendo como madre?

Bueno, ahora soy más abuela que madre. Soy muy engreídora. Soy de esas abuelas que le da el dulce al nieto a escondidas (risas).

-¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Me gusta mucho viajar, cada que puedo me programo y me voy. En estos momentos tengo un proyecto de vida, considero que ya no tengo obligaciones laborales. He rechazado obras porque ya tenía el pasaje comprado y todo programado.

– ¿Qué le molesta?

El frío. No me gusta. Prefiero el sol, la playa; no me llevo bien con el frío.

-¿A qué le teme?

En estos momentos tengo miedo de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. De estar involucrada en medio de un tiroteo, de un asalto. Creo que no solo yo, esa percepción la tenemos todos los peruanos. Ese es el miedo que tengo. Las autoridades saben muy bien qué tienen que hacer, irse.

Dato

Sonia Oquendo se presentará este viernes y sábado a las 8 y 30 de la noche en las últimas funciones de la obra ‘En las nubes’, en el auditorio UCAL.