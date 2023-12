¡Sonríe el “Tiburón”! Jazmín Pinedo y Pedro Araujo estarían distanciados: ¿qué pasó con la pareja?

¡Ya basta 2023! El presente año ha sido nefasto no solo en materia política y futbolística, sino también, para las relaciones de los personajes de Chollywood. Quizás el año más nefasto, pero, aún faltan 20 días para el final y al parecer, la maldición no se detiene. Esta vez habría cobrado una nueva víctima y sería el romance de Pedro Araujo con Jazmín Pinedo y algunos detalles los delatarían.

¿Jazmín Pinedo alejada de Pedro Araujo?

Este año, Jazmín Pinedo decidió darse una nueva oportunidad en el amor al oficializar su romance con Pedro Araujo. La parejita no dudaba en compartir sus vivencias mediante sus redes sociales y muchos pensaban que la “Chinita” por fin había encontrado el amor tras su relación con Gino Assereto.

Sin embargo, tras varias fotos “melosas”, la pareja sorprendió al no postear nada en los últimos días. Es más, la última publicación o interacción que tienen ambos en redes sociales fue el 2 de septiembre, lo cual, despertó las alarmas de la prensa de espectáculos y de los seguidores de ambos.

Por ello, el programa “Amor y Fuego” abordó a Jazmín Pinedo para conocer la versión sobre el presunto alejamiento que tiene con Pedro Araujo. Las cámaras del programa de espectáculos abordaron a la conductora de televisión al término de su programa, sin embargo, la “Chinita” se mostró esquiva a la prensa.

«¿Cómo vas con Pedro Araujo? ¿Todo va bien en la relación? Hemos visto que ya no colocas fotos con él», señaló el reportero de “Amor y Fuego”. Jazmín Pinedo, visiblemente incómoda, fue escueta con su respuesta y señaló que “muy pronto” pondría fotos con el uruguayo. ¿Será cierto?

¿Gino Assereto tiene algo que ver?

Jazmín Pinedo y Gino Assereto se han mostrado muy cercanos tras el término de su relación. Muchos halagan la buena relación que tienen ambos y los ponen como ejemplo ante los casos que hay en Chollywood como Youna y Samahara Lobatón, entre otros.

Incluso, hace unas semanas, Jazmín Pinedo volvió a hablar de lo que fue su romance con Gino Assereto. La “Chinita” dejó entrever que tuvo que ir a terapia tras terminar con el participante de “Esto es Guerra”, sorprendiendo a todos en su programa.

«Bueno la última vez casi termino en terapia. Ósea nunca alguien me ha terminado. Normalmente he sido yo la que ha terminado mis relaciones. Tampoco mando a terapia. Si van a terapia es por sus problemas», señaló. ¿La cercanía entre Jazmín Pinedo y Gino Assereto habrá afectado la relación con Pedro Araujo? Aún no hay un anuncio de ambos, pero podrían ser una pareja más víctima del fatídico año 2023.