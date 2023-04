«Soporté infidelidades y maltratos”, Camila Ganoza expareja de Richard Acuña lo denuncia

Compartir Facebook

Camila Ganoza expareja de Richard Acuña denuncia al padre de su hija por hacerla vivir un infierno y presenta todas las pruebas en su contra en el programa de Magaly Tv la Firme dejando al descubierto una faceta lamentable del político.

¿Por qué lo denuncia?

Camila afirmó que durante su relación con el político vivió episodios de tormento ya que según la madre de la hija de Richard sentía que era menospreciada por no tener la misma estabilidad económica que Acuña.

«Tú no fueras nada sin mi dinero. Sin mí serías una simple secretaria. Intentaba hacerme menos», empezó diciendo.

Y por si fuera poco Ganoza afirmó que Richard es una persona que se cree superior a los demás por tener dinero y si algo no le parecía usaba este poder para que todo fluyera a su gusto.

«Es una persona que cuando te estorba, es capaz de decirte todo y utiliza su dinero para eso», afirmó Camila.

‘Echa’ a Brunella Horna

Por otro lado, Camila contó que su hija no estaba de acuerdo con que su padre se casara con la modelo chiclayana Brunella Horna al punto de sentirse fastidiada con su presencia cerca a su padre.

“Es una persona que le incomoda, por eso quise que viaje con su nani”, dijo Ganoza.

Y es que la expareja de Richard sabía que su pequeña no se sentía a gusto con Brunella por lo que siempre mandaba a su nana, sin embargo, esto habría disgustado a la rubia empresaria ya que le pidió a Richard que ya no viniera con su hija.

Hasta las últimas consecuencias

Es así que Camila ha interpuesto dos demandas contra Acuña, una por tenencia total de la menor y otra por maltratos psicológicos y presuntamente físicos ya que la conductora Magaly Medina la cuestionó sobre si existió algún tipo de maltrato físico a lo que Camila prefirió no responder.

¿No tienes miedo que siendo la familia Acuña tan poderosa te voltee la torta?, preguntó la conductora.

«Para que ellos me quiten a mi hija tendrán que demostrar que he sido mala persona y ellos saben que yo mala madre no he sido», acotó Camila.

Richard Acuña responde

Como era de esperarse Richard usó sus redes para ofrecer su descargo y negar tajantemente todo lo declarado por su expareja y madre de su hija.

“Estas acusaciones son completamente falsas. En ningún momento se han producido algún tipo de maltrato psicológico”, empezó diciendo.

Además, declaró que las declaraciones de Camila Ganoza son totalmente falsas tildándola de mentirosa y resaltando que siempre ha criado correctamente a su hija.