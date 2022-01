SOS: Se triplican casos de la nueva variante

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Nadie detiene su avance. En una semana, el Perú ha pasado de 26 mil a 88 mil contagios por culpa de la variante ómicron, que es súper más transmisible. De seguir esa tendencia, el pico de infecciones se dará a fin

de mes o inicios de febrero. Es decir, a tomar las precauciones del caso. Así lo aseguró Juan Astuvilca, médico epidemiólogo y experto en salud pública.

NADIE SE CUIDA

El especialista dijo que las cifras reflejan un relajo de la población por las fiestas de fin de año, además de ya no cumplir con los protocolos de bioseguridad. “Muchas personas creen que porque recibieron la dosis de refuerzo ya no se deben cuidar y, entonces, llevan a otras personas a sus casas. Y ahí es donde terminan infectándose”, explicó.

FALSA SEGURIDAD

Astuvilca recalcó que el pico de la tercera ola puede darse al terminar enero. “O quizás ya se está adelantando. Si es así, en marzo vamos a tener una meseta sostenida. Pero ahora hay una línea muy ascendente”, señaló. Dijo que el incremento de contagios es porque algunas personas que recibieron la tercera dosis de Pfizer creen que ya están a salvo. “Realizan sus actividades como si ya no estuviéramos en pandemia. Ya no usan mascarillas, ni guardan su distanciamiento social”, añadió.

Puedes leer: Usan varias motos para acorralar a sus víctimas

MÁXIMA PROTECCIÓN

Aseguró que la dosis de refuerzo no evita un contagio de covid-19. “Sí te protege de desarrollar una enfermedad grave o severa, salvo que la persona tenga comorbilidades”, detalló. Señaló que se debe realizar una campaña educativa para que la gente no tenga una falsa seguridad de protección. “Lo peor es confiarnos”, agregó.

FALTA PERSONAL

Sostuvo que, para no complicar la actual crisis sanitaria, el Gobierno debe contratar más personal para que agilice la vacunación y tome las pruebas de descarte del covid-19. “Hay un déficit de recursos humanos y medicamentos. Deben pagar horas extras al personal para que se garantice la atención. En algunos lugares las vacunas no alcanzan. No sé si será un

problema de distribución.

MÁS HORAS DE VACUNACIÓN

Indicó también que se deben ampliar los horarios de inmunización, porque muchos peruanos no acuden a recibir la tercera dosis debido que no tienen tiempo para hacer su cola de tres o cuatro horas. “Eso es vital para tener una población más protegida. El mismo criterio debe aplicarse para las pruebas de descarte, pero eso se hace invirtiendo en personal”, precisó.

MÁS NOTICIAS EN KARIBEÑA