¡Shirley Arica al desnudo! Shirley Arica estuvo en el ojo de la tormenta luego de confesar que tuvo intimidad en la vía pública. Ahora, la “Chica realidad” volvió a dar que hablar tras su entrevista con la psicóloga Lisbeth Cueva. En la charla, ella confesó que no le gustan los “choques y fugas”, es más, se considera una persona fría y que no se abre con cualquiera.

Shirley Arica se animó a hablar de todo en el canal de YouTube “Todos Sanamos”. Ahí confesó que ser mamá le cambió la vida y además, admitió que hubo momentos en los cuales no le importaba el qué dirán.

¿Qué confesó Shirley Arica?

Durante la entrevista con la psicoterapeuta Lisbeth Cueva, la artista se puso nostálgica cuando le preguntaron si ser mamá le había cambiado la vida. Ella reconoció que su hija llegó a darle la estabilidad que estaba buscando. Incluso, debido a la vida que llevaba, reveló que descartó varias propuestas laborales.

“Tuve etapas en las que no me importaba mucho el qué dirán. Salía de fiestas todos los días. “Chotear” trabajos, oportunidades. No ver que será de mí en un futuro. Llevaba la vida y la vivía día a día. Ahora que soy mamá de una niña hermosa que tiene 7 años, definitivamente es la luz de mi vida. Es mi razón para levantarme todos los días, por ella lucho para lograr mis objetivos”, confesó Shirley Arica.

Ser madre le cambió la vida

Además, la “Chica Realidad” confesó que la maternidad la cambió hasta en su forma de ser. Ella se desvivió en elogios para su hija y resaltó las cosas que ha mejorado a raíz del nacimiento de su primogénita.

“Ser mamá me cambió la vida en muchos aspectos, no solo en mi forma de ser. Me volvió una persona más prudente, ahora dosifico mejor mis energías”, agregó Arica.

No se abre con cualquier persona

En otra parte de la entrevista, Shirley Arica también habló sobre el aspecto sentimental. La ex chica reality confesó que le cuesta confiar en las personas debido a su carácter. Indicó que, pese a lo que muchos creen, no es de tener “choque y fuga”.

“No es que conozco a alguien y ya (tiene relaciones) … No, también es algo que me cuesta mucho llegar a ese momento de la intimidad. Es muy complicado, no es como que fácil para mí”, reveló Shirley.

“No llego ni siquiera a la segunda parte y si me gusta mucho alguien y decido darme la oportunidad y salgo con esa persona, soy fría y ya he recibido comentarios como que por qué eres tan seca, por qué no eres cariñosa y yo: ‘Bueno, entonces búscate otra persona’”, agregó la ex participante de “El Poder del Amor”.