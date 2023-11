«Soy recelosa» Milett Figueroa habló sin filtros sobre su romance con Marcelo Tinelli

La modelo peruana estuvo de invitada en un programa de televisión argentina en donde habló sobre su romance con Marcelo Tinelli. Milett Figueroa habló sin filtros cómo es en una relación, qué cosas le gustan y disgustan y, sobre todo, afirmó que es recelosa, pero cuando hay razones evidentes. Recordemos que ambos ya han demostrado tener «exclusividad», lo cual confirmó, pocos días después el inicio de su romance. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milett Figueroa habló sobre su romance con Marcelo Tinelli

La modelo peruana estuvo de invitada en un programa de televisión argentino en donde contó detalles sobre su sonada relación con Marcelo Tinelli. Ante ello, contó sin filtros cómo es ella en una relación amorosa. Por ello, causó la sorpresa de muchos televidentes, quienes se mostraron interesados en saber más acerca de ambos.

“Cuando lo vi por primera vez… qué pregunta tan profunda, dije ‘qué alto’, pero pensé que yo ya lo había visto antes por televisión, ya sabía quién era, pero no tenía una idea preconcebida de él. Así que nada, lo conocí, la verdad que hubo una conexión muy linda, lo sentí, sentí que ninguno de los tenía ninguna expectativa sobre el otro y bueno nos fuimos conociendo durante la temporada, había un vínculo y una conexión muy linda”, dijo la modelo.

¿Es celosa?

La modelo siguió revelando más detalles sobre su romance con Marcelo Tinelli. Ante ello, Milett Figueroa contó que es sumamente celosa cuando hay razones para serlo. Ante el asombro y las risas de los presentes, la peruana también contó que es la primera vez que sale con alguien con tanta diferencia de edad.

«Sí, soy u poquito celosa, con razones y sustancialmente. Si hay motivos sí soy recelosa», contó Milett Figueroa. En tal sentido, señaló que para el amor no hay edad y resaltó que no fue un tema importante para ella. “Para el amor no hay edad, a mí ni fu ni fa, nunca fue un tema para mí. Yo siempre he salido con gente de mi edad, tengo 31 pero a veces me siento de 18 o a veces una vieja sabia o a veces una niña”, comentó la modelo peruana.