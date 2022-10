«Soy una b*tch», Sheyla Rojas hace curiosa confesión en Tiktok

Compartir Facebook

La popular e hilarante Sheyla Rojas nuevamente está dando de qué hablar y es que la rubia compartió un curioso video de Tiktok que dejó a más de uno con la boca abierta.

La recordada leona loca muy fiel a su estilo se grabó burlándose de todos los comentarios negativos que a veces recibe pues más de una vez ha recibido críticas respecto a las diversas cirugías a la que se ha sometido para mantener la belleza que la caracteriza.

Es así que ‘Shey Shey’ usó la voz de su ahora amiga Magaly Medina y salió a decirlo todo.

«A la miércoles el resto, que cosa que pasa que quieren, así soy no me la voy dando de monja señora de dama no no no, yo soy una b*tch lo he reconocido orgullosamente todos estos años», decía el famoso video que rápidamente se hizo viral.

De inmediato la rubia modelo recibió el respaldo de todos sus fans aconsejándole que es mejor que se muestre tal cual es sin caretas que la disfracen de alguien que no es.

Sheyla Rojas agradece que le ‘hayan abierto los ojos’ con su ex Pedro Moral

La Popular Sheyla Rojas recordó como un programa conocido de entretenimiento le advirtió sobre su pasado romance con Pedro Moral quiénes le advirtieron que ese amor no duraría mucho tiempo.

La modelo reapareció en la televisión peruana esta vez para poder conversar en el programa de En Boca de Todos dicho programa está pronto a terminar es por ello que la rubia agradeció a la predicción que hace ya mucho tiempo atrás se dijo sobre su relación con Pedro lo que desencadenó su pronta separación.

“Es verdad, creo que eso fue lo que desencadenó que yo tomara una muy buena decisión en mi vida, eso sí es verdad y lo tengo que reconocer y lo agradeceré siempre”, comentó Sheyla Rojas tras recordar la predicción de Dos Santos.