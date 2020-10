Spheffany Loza: “Solo era un TikTok. No me voy a casar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Falsa alarma. La modelo Spheffany Loza dejó en claro que no se vestirá de blanco todavía, pues nadie se lo ha propuesto o regalado un anillo.

La hermana de Melissa Loza había generado muchos rumores de sus próximos planes, ya que se mostró en un video usando un anillo de compromiso. Rápidamente, la cabeza de sus seguidores comenzó a volar por un próximo matrimonio.

También te puede interesar: Andy V a Lourdes Sacín: “Te he gritado, pero no golpeado”

Lastimosamente para los que ya la veían vestida de blanco, Spheffany Loza aclaró que eso es completamente imposible. A través de su cuenta de Instagram, la modelo reveló que ese curioso detalle solo era parte de un video que preparó para TikTok.

“No se por qué me están felicitando, pensando y diciendo que me voy a casar. Chicos, ese TikTok lo ha hecho todo el mundo. No entiendo qué pasa, están hablando cosas que no son”, señaló Spheffany.

También te puede interesar: Tula sobre fallecimiento de su esposo: “Debo ser fuerte por mi hija”

Como se recuerda, días antes Spheffany Loza había salido a entrenar con Karen Dejo y un amigo más. En una historia que grabó, Karen Dejo la molestó diciendo que era “la novia”, al igual que su otro acompañante. Esto prendió más las alarmas en sus seguidores, pero, con la declaración de Spheffany Loza, quedó totalmente descartado.

El último beso

En un programa de espectáculos, le preguntaron a la modelo Spheffany Loza quién fue la última persona a la que le dio un beso. Ella no tuvo reparos en aceptar que fue a su antigua pareja, Pancho Rodríguez. Sin embargo, no mencionó cuándo fue. ¿Habrá reconciliación?

También te puede interesar: Falleció Javier Carmona: Artistas y personajes lo despiden en redes