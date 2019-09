Salvador del Solar: “Spot no es un llamado a tomar el Congreso”

El spot que se difunde por las redes sociales del gobierno, en el que se promociona el proyecto sobre adelanto de elecciones para el 2020 fue motivo de controversia durante la presentación del premier, Salvador del Solar, en el Congreso. El jefe del gabinete, tras las quejas de los apristas y fujimoristas, aclaró cuál es el real sentido de esa campaña.

“Consideramos que el contenido del video no hace ningún llamado a venir a tomar el Congreso, no es una interpretación que deba surgir del video. En el ánimo del diálogo si hubiera alguna crítica precisa siempre tenemos la opción de corregir. Este no es ningún llamado a salirnos de los cauces democráticos”, expresó.

SALIÓ GRATIS

Dijo también que el video no le ha costado dinero al Estado. “No hay ninguna contratación (a tercero) de por medio”, precisó.

Rechazó “cualquier idea que pueda llevar a la ciudadanía a ejercer una presión indebida sobre nadie”.

OTORONGOS TIEMBLAN

Mientras, la legisladora de Fuerza Popular, Karina Beteta, sostuvo que el spot incita a la población a protestar contra el Congreso.

“Puede tener consecuencias fatales y el gobierno debe tener responsabilidad de ello, esto no es jugar limpio”, manifestó.

El aprista Jorge Del Castillo también se pronunció. “¿Qué implica eso, que asalten el Congreso, que se metan por las ventanas, que nos agarren a pedradas en las calles? Esto es muy delicado”, subrayó.

EL DATO

Las bancadas de Nuevo Perú, Frente Amplio y la Bancada Liberal se sumaron a la marcha convocada por diversos grupos y organizaciones civiles que apoyan la iniciativa del Poder Ejecutivo de adelantar las elecciones generales para el 2020.