Stephanie Cayo dice que “palta” significa “alguien aburrido”: “Bien ‘palta’ su explicación”

La actriz realizó un video para Netflix como parte de la promoción de su nueva película, pero su discurso fue blanco de burlas.

Stephanie Cayo acaba de estrenar una película en Netflix junto a su actual pareja, Maxi Iglesias y de la mano de Bruno Ascenzo. Como parte de la promoción de la película titular ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, ella apareció en las redes sociales de Netflix.

Allí decidió hacer un video explicando el significado de alguna de las palabras o frases coloquiales utilizadas en el Perú que pueden no entenderse en muchos otros países. Una de esas palabras fue “palta”, una de las más usadas en nuestro país.

“La palta es el aguacate, pero también le decimos palta a alguien que está aburrido. Entonces, le decimos ‘oye no seas palta, pues’ o ‘no te hagas paltas en la cabeza, tranquilo, relájate”, explicó la actriz.

Esto le valió más de una crítica y burla en redes sociales pues los cibernautas alegan que “palta” significa “vergüenza”. “Bien «palta» su explicación de «palta» jajajaja”, “Que palta esta huev*da”, “Palta es la película”, “No sabía que alguien aburrido se le decía PALTA”, “Palta se le dice a la apersona a avergonzada, osea estoy palteado, o que palta, no seas paltozo, ¡palteas mano!”, eran algunos de los comentarios que recibió la actriz.

La menor de las hermanas Cayo recordó en sus redes sociales a su fallecido padre, a 12 años de su partida y le dedicó unas tiernas palabras.

“Con mi mami…35 años juntos. Incluso juntos hasta el final”, inició escribiendo la menor de las hermanas Cayo. Ella luego continuó con un tierno mensaje dedicado a su padre que está en el cielo, a través de unas palabras que reflejaban todo lo que siente por él.

“12 años que te fuiste. 12 años que te extraño. Ojalá estuvieras aquí porque hay cosas que no entiendo y no hay quién me las explique bien. Con ese cariño… Gracias por los valores que me diste. Es lo que más recuerdo de ti, tus principios y tu protección. Te quiero pá”, escribió Stephanie Cayo.

