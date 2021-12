Stephanie Cayo oficializó su relación con Maxi Iglesias: «Eres un regalo»

Compartir Facebook

Stephanie Cayo habla por primera vez sobre su divorcio: “La separación es definitiva”

La actriz se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre su separación de su ex esposo Chad Campbell y agradeció por hacerla feliz.

Stephanie Cayó habló sobre su divorcio con su ex pareja y le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento en su red social: “Me casé con un hombre extraordinario. Una buena persona de corazón. Estoy feliz de haber aprendido todo lo que aprendimos juntos en los últimos 8 años. Llegamos a la vida del otro en un punto de nuestro viaje en el que nos necesitábamos. Hemos crecido juntos y nos hemos convertido en mejores seres humanos. Hemos tenido una hermosa aventura juntos. Hicimos la promesa de apoyar los sueños del otro sin importar nada. Ahora cada uno debe seguir lo que nos hace sentir verdaderamente uno y vivos”, indicó

Además aclaró que la decisión de su separación es para siempre: “ A principios de este año decidimos separarnos y recién ahora hemos decidido hablar de ello. La separación es definitiva”, aseveró la actriz

También acotó que no hubo terceras personas en su relación, pues siempre se han respetado: “Nadie lastimó a nadie y siempre nos hemos valorado y respetado. Continuaremos en la vida del otro con el amor que nos tenemos como amigos más no como pareja. Estamos agradecidos por el increíble viaje que hemos tenido juntos y no cambiaríamos nada. Les pedimos que respeten nuestra decisión, hemos dicho lo que deseamos en este momento”, concluyó Stephanie Cayo.

