Stephanie Cayo recuerda a su fallecido padre: “12 años que te extraño”

La menor de las hermanas Cayo recordó en sus redes sociales a su fallecido padre, a 12 años de su partida y le dedicó unas tiernas palabras.

Stephanie Cayo está pasando por un gran momento a nivel profesional con su reciente inauguración de la escuela de baile. Sin embargo, hay algunas heridas que todavía no logra sanar y una de ellas es la muerte de su padre.

La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir a través de sus historias una imagen nunca antes vista de su padre y su madre. Esta foto era muy antigua y mostraba a sus papás muy jóvenes en lo que parece ser el aeropuerto, pues estaban muy cerca de un avión.

“Con mi mami…35 años juntos. Incluso juntos hasta el final”, inició escribiendo la menor de las hermanas Cayo. Ella luego continuó con un tierno mensaje dedicado a su padre que está en el cielo, a través de unas palabras que reflejaban todo lo que siente por él.

“12 años que te fuiste. 12 años que te extraño. Ojalá estuvieras aquí porque hay cosas que no entiendo y no hay quién me las explique bien. Con ese cariño… Gracias por los valores que me diste. Es lo que más recuerdo de ti, tus principios y tu protección. Te quiero pá”, escribió Stephanie Cayo.

“Hasta que nos volvamos a encontrar”

Stephanie Cayo está a puertas de estrenar la película que protagoniza junto a su actual pareja, Maxi Iglesias. Esta es la primera película original de Netflix producida y dirigida enteramente en Perú, y se titula “Hasta que nos volvamos a encontrar”.

La película se estrena el próximo viernes 18 de marzo y contará una historia de amor que se desarrolla entre las calles de Cuzco. “Mira, yo no voy a volver a re-encarnar, ¿vale? Ni hacer otra película tan espectacular en estos lugares… No se pierdan ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’”, escribió la menor de las hermanas Cayo.

