La modelo peruana, Stephanie Valenzuela, estaría siendo amenazada por su expareja, el actor mexicano Eleazar Gómez, quien, desde un celular, le dice que solucione todas las cosas y lo saque de prisión.

En una entrevista para un medio mexicano, el hermano de la modelo, Fran Valenzuela, indicó que la cantante está asustada por los constantes mensajes que recibe por parte de Eleazar Gómez.

“Estoy solucionando sus cosas porque ella está asustada, anda con miedo por lo mismo de que él la ha amenazado. Hay que ser bien caradura para que, encima de que le pegas, la quieras amenazar. Mi hermana no puede ni salir a la calle tranquila porque piensa que le pueden hacer daño”, indicó el hermano de Stephanie.

Incluso, Fran precisó que el actor no muestra arrepentimiento alguno, pues, en los mensajes que envía, solo le da órdenes a la modelo para que vaya a la dependencia policial y diga que lo perdona.

“El cree que no ha hecho nada malo, le dice: ‘¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡Tengo que ir a trabajar, ya apúrate! ¡Ven y da el perdón!’. Ni siquiera es bueno para decirle: ‘¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave un error. Por favor, veamos la forma de solucionar’, y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”, señala Fran.

Como se recuerda, Stephanie Valenzuela fue fuertemente golpeada por su expareja, Eleazar Gómez. La Policía acudió al hogar de ambos por pedido de los vecinos. Ahora, el actor mexicano tiene que pasar las fiestas de fin de año en la cárcel.

