Stephany Orúe venció al coronavirus: “¡Al covid con respeto y sin temor!”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Stephany Orúe anunció emocionada que logró vencer al COVID-19 y confesó que a pesar de tener en un inicio miedo, pudo más su valentía para hacer frente al letal virus.

“Quiero contarles que superé al Covid. Así es. En medio de tantos testimonios duros y tristes que nos sensibilizan y tocan muy hondo, quiero contarles mi testimonio de vida. Cuando me enteré no lo pude creer”, escribió Orúe.

“El miedo estaba ahí a mi lado, dispuesto a entrar a tallar, a hacerse pasar como amigo y queriendo acompañarme en esta cuarentena, pero la Valentía hizo lo que debía hacer, se puso por delante y le dijo: «Un momentito, Miedo, tú no te quedarás aquí, no te necesitamos, lo siento, es mi turno». La Valentía se empoderó y el Miedo al sentirse completamente rechazado, se fue”, agregó.

Mira también: COVID-19 | ‘Pompinchú’ vende chocolates a falta de circos y shows callejeros

“EL COVID SE FUE DEBILITADO”

Asimismo, la conductora de ‘Aprendo en casa’ manifestó que tener una vida sana la ayudó a vencer el coronavirus y ahora se encuentra “más fuerte”.

“Agradezco que el ser deportista, positiva y llevar una vida sana hizo que mi terreno esté fortalecido y cuando el Covid llegó no pudo hacer nada. Sabía que estaba en mí, pero nada más eso…estuvo. Aproveché todo lo que pude a este virus, me comí todos sus anticuerpos y me los he quedado. Se fue no como vino, el covid se fue debilitado y yo me hice más fuerte gracias a él. ¡Al covid con respeto y sin temor!”, remarcó.

Mira también: Toño Centella llora y ‘jura’ que no se contagió de COVID-19 en show privado

AGRADECIDA CON TODOS

Finalmente, se agradeció las muestras de cariño que recibió después de revelar que había dado positivo al coronavirus. Recordemos, que la actriz se encontraba guardando cuarentena para no contagiar a las demás personas, pero era asintomática.

¡Gracias a todos por sus buenas vibras y deseos. Gracias a Dios, a la vida, al universo, a mi familia, a mi Django (su mascota) porque sin entender me entendía, mis hermanos de nuestra comunidad de artistas, mi familia de Aprendo en casa, Minedu, mis amigos de la vida, mis vecinos de edificio… a todos, gracias”, concluyó Stephany.

Mira también: Rosángela Espinoza y Facundo González, ‘Reyes del Tik Tok’ en ‘Esto es guerra’