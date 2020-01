Steven Rivadeneyra firmó por dos años con Alianza Lima

El arquero Steven Rivadeneyra llegó a un feliz acuerdo con la administración de Alianza Lima y hoy se incorporará a los trabajos de pretemporada que viene cumpliendo el equipo íntimo en Cieneguilla.

Como se recuerda, el arquero nacional fue anunciado por Binacional como refuerzo para la temporada 2020, el propio Rivadeneyra envió al club de Juliaca una carta de desistimiento de contrato y, luego de pasar este caso por la vía legal, el jugador quedó nuevamente en libertad y con ello podía negociar su vinculación con cualquier otro equipo.

Es por esa razón que ante la partida de Pedro Gallese, la administración blanquiazul, se puso en contacto con Rivadeneyra y, luego de varias conversaciones, finalmente llegó a un buen acuerdo. El vínculo contractual entre Rivadeneyra y Alianza Lima sería entre dos o tres años.

Hace algunos días, Rivadeneyra confesó que le gustaría ser compañero de Leao Butrón. “Leao es un arquero muy profesional, me gusta cómo se para debajo de los tres palos, la voz de mando. Me gusta muchísimo. Lo he seguido en selección, en San Martín, en Alianza Atlético de Sullana y Melgar. Siempre he visto su progreso”, comentó el arquero.