«Su relación no andaba bien» Ethel Pozo reveló detalles sobre el fin de la relación de Ale Fuller

Ethel Pozo, conductora del programa magazine ‘América Hoy’, contó detalles de los motivos de la separación de Ale Fuller y Francesco Balbi. Por este motivo, reveló que la relación entre ambos no andaba bien desde hace dos meses, según lo que le contó la propia Ale Fuller. Ante ello, la conductora de televisión respaldó a ambos por la decisión tomada, pues la consideró madura tras entender que era lo más sano. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

La conductora del programa magazine ‘América Hoy’ reveló detalles sobre los motivos de la separación entre Ale Fuller y Francesco Balbi. Ethel Pozo contó que la actriz fue a su programa y le consultó sobre cómo estaba su relación. Entonces, le confesó que no andaba bien. «Ella fue a mi programa y le pregunté cómo estaba su relación y me dijo que no andaba bien», contó la conductora.

Ante esto, la conductora respaldó la decisión de ambos, pues la considera madura debido a que es mejor cortar una relación por lo sano. “Ha sido una decisión madura haber publicado un comunicado y es mejor terminar antes de casarse. Creo que meditaron bien, quizás se apresuraron en sus decisiones. Quizás empezó a mirar cosas que no le gustaban de la pareja”, indicó.

La mamá de Ale Fuller se pronunció sobre la separación

Daniela Doberti, madre de Ale Fuller, contó que apoya en todo a su hija. Incluso, se comunicó vía telefónica con ‘Amor y Fuego’ para responder sobre cómo se sentía su hija tras finalizar su relación con Francesco Balbi. Cabe resaltar que ambos anunciaron su separación a través de su cuenta de Instagram, en donde se confirmó los rumores que ya sonaban sobre el fin de su noviazgo.

“Se encuentra bien, tranquila. Ella no está en Lima, está en España. Ya se dio para tranquilidad de la prensa que le gusta estar atenta a todo. Ahí está el comunicado, ya no se van a casar, es lamentable, doloroso. Sobre todo para la familia que se encariña tanto con las relaciones de sus hijos, en este caso yo misma. La relación es de dos, por eso Ale ha tomado esa decisión. Todo bien, las cosas tienen que terminar de la mejor forma. Las relaciones cuando se rompen, lo más bonito es que no terminen mal”, contó la madre de la actriz.