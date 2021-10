Sudamérica arranca hoy otra fecha triple

Compartir Facebook

No solo todo el país estará atento al encuentro que nuestra selección juega hoy ante Chile, sino también del resto de encuentros por la octava fecha de las Eliminatorias. Paraguay vs. Argentina, Uruguay vs. Colombia, Brasil vs. Venezuela y Ecuador vs. Bolivia.

En el Estadio Defensores del Chaco, Argentina desde las 6:00 p.m. tendrá que exigirse al máximo para lograr un triunfo ante el local Paraguay que está sexto. Mientras que Uruguay recibe a Colombia en el Gran Parque Central de Montevideo a partir de las 6:00 p.m. La escuadra charrúa suma 15 puntos y llega tras sumar 7 unidades en la fecha triple del mes pasado. Colombia registra 13 unidades y llega entonado tras derrotar por 3-1 a Chile.

Por su parte, Brasil no debe tener problemas para sumar tres puntos más ante Venezuela en el estadio Olímpico de la UCV en Caracas. El partido está programado para las 6:30 p.m. La Canarinha, líder de la tabla con 24 puntos en ocho encuentros, no podrá contar con Neymar por acumulación de tarjetas amarillas. Finalmente, en un choque de necesitados, Ecuador va con la idea de sumar tres puntos, pero Bolivia no se la pondrá nada fácil. Este encuentro se juega en el Estadio Monumental de Guayaquil a partir de las 7:30 p.m.

