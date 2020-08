Suegra descubre a mujer siéndole infiel a su hijo días antes de su boda

Compartir Facebook

Cruda historia. Una mujer fue descubierta justo en el momento en el que le era infiel a quien solo en unos días se convertiría en su país. La ‘trampa’ fue descubierta por su propia suegra, quien acudió a la habitación del motel donde se encontraba con su amante para ponerla al descubierto.

Con un celular, la suegra de la mujer, de nombre Karina, ingresa a las instalaciones del lugar, toca la puerta y, casi de inmediato, logra abrirla. En su interior, ve como la joven, quien luce todas sus prendas, está en la cama con un hombre desnudo a su lado.

«Karina, ¿tú qué haces aquí?… ¿qué haces con este hombre aquí?», le reclama la madre del novio y suegra de la joven, quien no encontró respuestas para semejante acto.

La joven infiel intentó explicar lo sucedido, pero por momentos solo se quedaba sin voz, dejando en claro su mentira. En un momento, se atrevió a responder que solo estaba con ese hombre en el cuarto para conversar, a lo que su exsuegra le refutó.

“Te juro que te me has caído del pedestal Karina, te me has caído del pedestal, ¿qué hacías con este señor aquí? ¿dime qué hacías? ¿engañando a mi hijo?”, manifestó indignada desde la grabación.

La historia ocurrió en Ecuador y rápidamente se viralizó por las redes sociales. Para la mala suerte de la mujer, su infidelidad quedará inmortalizada en internet, donde muchos usuarios mostraron su desprecio.

