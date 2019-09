¡Suertuda se gana 10 mil soles! Llevará a su familia de paseo a Machu Picchu

Y los ganadores siguen llegando. Esta vez, Patricia Flor Peña Bejar, se llevó los 10 mil soles que regala “El Karibeñito Regalón”. “Estoy feliz de la vida, no pensé que la suerte me iba a tocar esta vez”, afirmó.

Contó que antes de esta súper promoción, ella ya era lectora de Diario Karibeña, pero que luego empezó a comprar más ejemplares. “Estuve jugando con tres cartillas. Completé la columna de una de ellas y lo logré”, expresó con una sonrisa en los labios.

QUIERE NEGOCIO

Ella es soltera y vive con sus padres. Dice que el dinero que ganó lo va a emplear en tres cosas. Uno, en chequear la salud de toda su familia y, dos, llevarlos de paseo a Machu Picchu. “Quiero que se distraigan, me toca cumplir con ellos también”, aseguró.

Y, por último, dijo que invertirá en un negocio de verdura para poder generar más plata para los suyos. “Hay que darle un buen uso para que no falte nada en el hogar”, comentó.

VEN RÁPIDO

Si ganaste un premio, acércate a la avenida Guardia Civil 674, Chorrillos, de lunes a viernes de 10 a.m. a 12 y de 3 p.m. a 5 p.m. O los sábados, de 10 a.m. a 12. No te olvides de traer tu cartilla y DNI. Cualquier duda, llama al 972770030.

Los premios de 100, 200, 500, 1000, 5000 o 10,000 soles están para arrasar. No pierdas tiempo.

EL DATO

En caso de no ganar, usa tus cartillas para participar en el sorteo de 33 premios el próximo 17 de setiembre.