Sujeto cacheteó a sereno de Miraflores y vecino lo enfrenta

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Otro hecho de violencia se registró en Miraflores. Un sujeto identificado como Ramiro Alonso Dibós (39) bofeteó a un sereno del distrito, presuntamente porque este le habría pedido que use correctamente la mascarilla.

Uno de los transeúntes no se quedó de brazos cruzados y tomó rápida acción contra el presunto infractor de las normas sanitarias.

En las imágenes se observa cómo Alonso Dibós increpa al sereno hasta darle una cachetada.

“La tengo puesta (la mascarilla), la tenía puesta todo el rato, arranca no más. Qué me miras c******, te voy a pegar”, se le oye al sujeto que habría infringido las normas sanitarias.

Inmediantamente después vuelve tras sus pasos y abofetea al integrante del serenazgo de Miraflores, quien luego llama a la central para pedir apoyo y proceder a detener a su agresor.

Vecino lo enfrenta

Cuando se disponía a huir, un vecino de la zona lo enfrentó hasta dejarlo por los suelos, pidiéndole explicaciones ante la agresión del sereno.

“Estás bebiendo en la calle, está prohibido, barrio. Estás faltándole el respeto a mi enamorada”, comenta el acompañante del transeúnte que se enfrentó al violento personaje.

En seguida, el agresor busca alejarse del lugar respondiendo con palabras soeces a las personas que le increparon sus actos. Uno de ellos se acerca a él, pero corre a refugiarse en una bodega cercana.

El transeúnte buscó al agresor del sereno en el establecimiento, pero este no quiso salir hasta minutos después, a fin de pedir que la Policía llegue al lugar.

El hecho quedó registrado y ha desatado comentarios en contra del sujeto que aparentemente incumplió las normas sanitarias y originó una gresca en el distrito de la capital.

MIRA TAMBIÉN: Yahaira Plasencia causa revuelo con nueva foto: “Agárrense, que regresé con todo”