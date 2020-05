Sujeto dice tengo Covid-19 y escupe a una enfermera en clínica en Los Olivos

Compartir Facebook

‘Tengo COVID-19 y ahora te escupo’. Bajo esta premisa, un sujeto escupió al rostro de una enfermera que lo atendía en una clínica en Los Olivos. La joven agraviada, denunció ante la Policía lo ocurrido pues teme que el sujeto, identificado como Mirko Manuel Callirgos Bozzo, la haya contagiado con el temible virus. Callirgos Bozzo se encuentra no habido desde el viernes. Él tiene varias denuncias por violencia.

La ataca

‘Les expliqué que no podía devolverles el dinero de la consulta. Entonces el señor dijo que venía de la Maternidad de Lima, que tenía el COVID. De un momento a otro se bajó parte de la mascarilla y me lanzó el escupitajo», narra Wendy Trinidad, sobre lo ocurrido en la clínica Mundo Salud, ubicada en la cuadra 12 de la avenida Carlos Izaguirre, a pocos metros de la Municipalidad de Los Olivos. Agentes de la comisaría de Sol de Oro, aprovechando la flagrancia, fueron hasta el domicilio de Callirgos Bozzo, en la tercera etapa de la urbanización Covida, para intervenirlo. Tras buscar en los cuatro pisos del inmueble que el sujeto alquila junto a su pareja, éste no fue hallado. «Su esposa cuenta que tras escupir a la recepcionista, ella le reclamó esto lo que hizo que el sujeto abandone la casa con rumbo desconocido», precisó un capitán a cargo del operativo.

Lo buscan

El padre de Callirgos se mostró molesto por lo ocurrido. «No entiendo porque han venido como 16 policías y patrullas. Mi hijo no es un delincuente. Si lo veo, yo me encargo de llevarlo a la comisaría porque estuvo mal lo que hizo», precisó.

Callirgos Bozzo puede ser procesado por el delito Contra la salud pública, más el agravante de estar contagiado con el COVID-19, podrían esperarle varios años de cárcel, por exponer la integridad de otra persona.

El dato

Asimismo desde el 2016 al 2020, el sujeto afrontó cuatro denuncias policiales. Tres de éstas por violencia física y psicológica. Lo que reflejaría su peligroso actuar.