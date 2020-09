Sujeto que agredió a sereno de Miraflores: «Voy a denunciarlo»

Compartir Facebook

El modelo y actor Ramiro Alonso Dibós contó su versión acerca de la situación que protagonizó en Miraflores, cuando agredió a un sereno que lo intervino por no usar mascarilla.

«Estoy completamente arrepentido de haberlo golpeado, pero no estoy arrepentido de haber defendido el honor de mi madre. Ha insultado a mi madre 15 veces seguidas», indicó Dibós.

Dibós aseguró que se arrepiente por haberlo agredido, pero que lo hizo porque el sereno insultó a su madre y que además, lo han llamado para amenazarlo.

«Él [sereno] me llamó para reunirse conmigo en el faro a las 11 de la mañana para agarrarnos a puñetes o a balazos como dice él, cosa que yo no atraqué y no me queda otra cosa que hacer todo esto legal. Voy a pedir garantías, voy a denunciar a la Municipalidad de Miraflores por tener personal así y voy a denunciar al serenazgo», añadió.

SUJETO QUE NO TENÍA MASCARILLA AGREDIÓ A SERENO

Cabe recordar que, Dibós infringió las normas sanitarias al no portar mascarilla en la calle y agredió a un miembro del serenazgo del distrito de Miraflores, quien le increpó por no acatar las disposiciones del Gobierno.

Tras proferir insultos, el sujeto le tiró una bofetada al agente que realizaba patrullaje. Los vecinos de la zona intervinieron y lograron interceptar al agresor. Pese a esto, el sujeto logró marcharse del lugar, en medio de los reclamos de los vecinos. Abdul Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, informó que tomarán acciones legales contra Ramiro Alonso Dibós.

Según la comuna de Miraflores, el hombre tiene antecedentes por conductas similares a las de hoy.

