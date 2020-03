Comas: Sujeto rompe nariz a efectivo PNP

Con el tabique roto y ensangrentado terminó el suboficial de primera Sadle Caman, de la comisaría de la Pascana, tras ser agredido por el ciudadano identificado como David Díaz Rodríguez, en Comas. El agente patrullaba durante la madrugada cuando se percata que el sujeto no cumplía con la orden de inamovilidad. Para impedir su traslado a la comisaría, Díaz Rodríguez no tuvo reparos en agarrar a puñetazos al efectivo, causándole severas lesiones en la nariz. El coronel Manuel Gálvez, jefe de la DIVTER Norte 2, pidió la máxima sanción para el intervenido. “No estamos para permitir agresiones de este tipo. La Policía cumple con su labor, pero hay casos particulares como éste que no entienden razones. Se espera que las autoridades judiciales actúen de ley”, expresó el coronel.