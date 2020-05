Sujetos se hacían pasar como militares para incumplir cuarentena

Compartir Facebook

El colmo. Un hombre fue detenido por utilizar un uniforme militar para incumplir la cuarentena. Su detención se dio en el marco de un operativo en Surquillo dirigido a la identificación de personas y vehículos que no acatan el estado de emergencia.

En Surquillo

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Aviación y Angamos, donde el supuesto suboficial de las FFAA pidió que le den paso libre a su vehículo mientras transitaba por el lugar. El intervenido Víctor Sánchez Chavarría, fue trasladado a la dependencia policial del sector.

También en el Cusco

En tanto en el Cusco, Julián Huillca Loayza, de 48 años, fue detenido, cuando realizaba compras en el distrito de Santiago incumpliendo la orden de inmovilización obligatoria. El hombre usaba un uniforme militar pese a no pertenecer a las Fuerzas Armadas. Huillca Loayza intentó pasar el control policial, pero no pudo justificar el motivo de su desplazamiento por lo que fue trasladado a la comisaría del distrito.

“La gente me agradece”

Una vez en la dependencia policial, indicó que el uniforme era un regalo y que en el estado de emergencia lo usaba para apoyar con el control del cumplimiento de la cuarentena. «Mucha gente me agradece (por el control), porque no hacen caso a la Policía. Ahora me encuentro en esta situación porque salí a comprar un cargador de teléfono, el que tengo se me cayó al agua», manifestó.

El dato

Ambos serán denunciados ante el Ministerio Público por el presunto delito de usurpación de funciones y podrían recibir hasta tres años de pena privativa de la libertad suspendida.