Sully Sáenz sobre ‘Esto es Guerra’: “Siempre he tenido la ilusión de volver”

La exmodelo, Sully Sáenz, aún no sabe qué le depara el futuro en el rubro laboral, ya que estaba enfocada en operar a su pequeño, por el que fue hasta Canadá para poder intervenirlo y que se mejore.

La operación fue todo un éxito, ya que su hijo “Marchello” recibió el Implante Coclear y ahora puede volver a tener la audición. Sin embargo, la expareja de Yaco Eskenazi, más tranquila por su pequeño, está mirando algunas ofertas por lo que no descarta tener una vuelta en “Esto es Guerra”.

“Es una de las cosas que he estado teniendo en mente para este año. Siempre he tenido la ilusión de volver, me encanta el programa, pero vamos a ver. Mi vida ahora está muy diferente. No lo descarto”, mencionó Sully Sáenz.

Como se recuerda, la exmodelo de 33 años fue parte de las primeras temporadas del programa de competencia. Junto a Nicola Porcella, Yaco Eskenazi y Angie Arizaga fueron de las primeras figuras que tuvo “Esto es Guerra”, por lo que le hace ilusión regresar en algún momento.

Feliz por su pequeño

Asimismo, Sully Sáenz está muy feliz porque, después de tener un viaje difícil por la pandemia de la COVID-19, junto a su pequeño lograron llegar a Canadá para operarlo y que esté disfrutando de una vida sana.

