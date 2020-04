¡Súper abuelo es un guerrero! Vizcarra destaca caso de don Valerio

Compartir Facebook

Es un roble. El súper abuelo, Valerio Santa Cruz, el cajamarquino de 90 años que logró vencer al coronavirus y fue dado de alto del hospital Dos de Mayo, tiene una gran fortaleza y un espíritu guerrero, según reveló Ximena Pisfil, una de las enfermeras que lo atendió con mucho esmero y cariño.

“Es un milagro. Creo que un punto muy grande que tuvo a su favor ha sido la voluntad. En todo momento se notó que es una persona muy guerrera y que, a pesar de su edad, era el más consentido en el servicio por todos”, relató.

“Respondió bien al tratamiento médico. Cuando se recuperó, los pacientes lo aplaudieron porque es un luchador, es una esperanza para todos”, agregó.

ERA MUY MOVIDO

El ángel guardián de don Valerio trabaja en la sala San Pedro del referido nosocomio. A su cargo tiene, junto a otro personal de salud, a 16 pacientes varones, de entre 30 y 60 años infectados con el COVID-19.

Contó que todos sus compañeros estaban muy pendientes de la salud del anciano, porque tiene un carácter muy inquieto y siempre quería levantarse de su cama para ir al baño o caminar.

“‘Quiero irme a mi casa señorita porque ya quiero ver a mi hijo’. Siempre reclamaba mucho por su familiar y su casa”, comentó.

SÍMBOLO DE LUCHA

Ximena también dijo que el señor Santa Cruz llegó al hospital con un síndrome agudo respiratorio, por lo que los médicos concentraron sus esfuerzos en su recuperación.

“Nos preocupaba mucho su salud, teniendo en cuenta que una persona de su edad con coronavirus suele deteriorarse con rapidez”, señaló.

SÍ SE PUEDE

Justamente su caso fue resaltado ayer por el presidente Martín Vizcarra en su conferencia de prensa. Afirmó que lo sucedido con el veterano hombre es un ejemplo de que, en las circunstancias más duras y difíciles, se puede salir adelante.

“Yo quiero destacar el ejemplo de Valerio, un guerrero cajamarquino. Tenía mucho riesgo, pero el esfuerzo del personal de salud y principalmente el esfuerzo que puso él, permitió que salga adelante”, sostuvo.

EMPEÑO Y VALOR

El mandatario indicó que hay gente que tiene una fuerza tremenda y, en estos momentos difíciles de la pandemia, saca su fuerza interior para salir adelante a pesar de las condiciones de vulnerabilidad.

“Para felicidad de él y de todos los peruanos, vemos que incluso en las circunstancias más duras y difíciles se puede salir adelante. Podemos ver no solo el esfuerzo de Valerio sino de todo el sistema de salud y queremos que esa historia se multiplique por mucho más”, comentó el jefe de Estado.

“Ganamos al COVID-19 si tomamos conciencia”

La jefa de enfermeras de la sala San Pedro del hospital Dos de Mayo, Ximena Pisfil, dijo que la lucha contra el COVID-19 es un “trabajo de todos”. “Nuestro día no me da motivo para caer, temer, porque tengo un equipo humano de profesionales con gran experiencia que trabajamos día a día y nos tratamos siempre de dar ánimo, vemos a nuestros pacientes y decimos que debemos salir adelante por ellos”, comentó. Exhortó a la población a quedarse en casa para infectarse. “Traten de guardar la cuarentena. Háganlo por ustedes, su mamá, papá o abuelitos. No vamos a ganar esta guerra si no tomamos conciencia”, afirmó.