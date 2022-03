“Sus mensajes me ayudan un montón”, Kiara agradece apoyo tras críticas de Magaly

Compartir Facebook

La hermana de la modelo Flavia Laos se pronunció al respecto de los comentarios de Magaly Medina y confirmó que si la hicieron sentir mal pero el apoyo de sus seguidores la ayudaron mucho.

Desde que dio la noticia de que abriría su OnlyFans Kiara Laos recibió todo tipo de comentarios no siendo ajeno el de Magaly Medina quien comentó el nuevo emprendimiento de la modelo.

Asimismo, la hermana menor de Flavia afirmó que no le gustaron los comentarios sobre su peso pero entiende que es el trabajo de Magaly aún así le afectaron.

Tras las palabras de la periodista los seguidores de Kiara no dudaron en brindarle su respaldo y palabras motivacionales para que Loas no sienta inseguridades ni miedos sobre su cuerpo.

“Buenas tardes chicos, les quería decir que he leído todos sus mensajitos súper positivos, súper amorosos. Muchas gracias, los adoro en verdad. Esos mensajes me ayudan un montón, de verdad. A veces, como toda persona, estoy un poco decaída y de repente digo: ‘Ay, ¿para qué? ¿por qué hago esto?’, pero el apoyo de ustedes me ayuda bastante”, dijo.

Kiara no dejaba de agradecer a sus fieles seguidores quienes fueron los más preocupados por lo que la modelo les agradeció las diversas formas de afecto y atención que tuvieron con ella.

“No me pongo muy feeling muy seguido, o de repente sí, pero siento que no les digo muy seguido cuánto los aprecio. Muchas, muchas gracias por todas las palabras positivas, por todas las fuerzas que me han mandado, el amor, los buenos deseos, etc., así que quería agradecerles por aquí, porque no puedo contestar todos los mensajes, han sido demasiados, así que los adoro chicos”, finalizó Kiara Laos.

Magaly sobre Onlyfans de Kiara Laos: “Le es más rentable que ser mesera”

La popular ‘urraca’ se pronunció en su último programa sobre la reciente incursión de la hermana de Flavia, Kiara Laos, en Onlyfans.

Kiara Laos con ayuda de su hermana dijo por algunos días que pronto abriría su cuenta de Onlyfans y finalmente se decidió a hacerlo. Ella ya abrió su perfil en la plataforma de contenido para adultos y así lo promocionó en todas sus redes sociales.

Magaly recordó que ella trabaja de mesera en Estados Unidos pero parece que eso no sería suficiente y por eso decidió incursionar en Onlyfans. “No solo Flavia promociona el Only Fans de su hermana menor, sino que también hasta la mamá de ellas dos, le parecerá una gracia tener Only Fans. Esta chica está estudiando una carrera universitaria en Estados Unidos, parece que ha decidido que el Only Fans es mucho más rentable que trabajar de mesera en un restaurante”, señaló.