Susan Ochoa habría sido choteada en apertura de la Teletón

Otra de las grandes ausentes en la Teletón, fue nada menos que Susan Ochoa. Según contó la chiclayana a diario Karibeña, ella al igual que otros artistas, interpretó el tema principal ‘De todos para todos’, tal como se muestra en el video clip oficial. Sin embargo, Susan asegura que la invitación para estar presente en la jornada de 23 horas no llegó a ella.

“Yo pensé que me iban a invitar peor no fue así. Me llamaron para grabar la canción, les dije que estaba dispuesta de apoyar también en la programación en vivo, pero vi que en la Teletón estaban los demás que grabaron el tema, pero no permitieron, o no quisieron, o no me tuvieron en cuenta”, contó la cantante.

“Me alegro que hayan logrado la meta por los niños que es lo principal, pero en el fondo me sentí triste porque también tengo mis seguidores y hubiera sido bonito estar ahí apoyando, pero la realidad no es así”, mencionó la cantante.

Según deslizó ‘Peluchín’ en sus redes sociales, la causante de que Susan no haya estado presente en la Teletón, sería nada menos que Gisela Valcárcel, debido a que hace unos meses la cantante renunció al reality de la rubia porque se sintió maltratada.

“Yo trato de ser lo más transparente posible, te juro que no tengo rencillas con nadie dentro de mi corazón, pero si me doy cuenta que en diferentes ámbitos me están cerrando las puertas, no te puedo indicar quién. ¿Si le guardo rencor a Gisela? Eso ya pasó, yo no soy rencorosa”, finalizó la ganadora de Viña del Mar. (V. Rondón)