La cantante Susan Ochoa afirmó que no tiene ningún problema en volver a pisar América Televisión, pues los problemas que tuvo en el pasado con Gisela Valcárcel quedaron olvidados. Recordemos que la intérprete de ‘Ya no más’ renunció a ‘El gran show’ porque se sintió ofendida con los comentarios de la ‘Señito’.

“No he vuelto a ir (a América). Algún día tal vez. Yo paz y amor con todos y todo. Con lo que estamos viviendo hay que recapacitar las cosas buenas y malas. Errores siempre vamos a tener, pero se trata de ser mejores, de vivir en paz. Nos moriremos y no vamos a ir con rencores a la tumba”, indicó Susan.

“NO SOY PERFECTA”

Asimismo, Susan le respondió a Gian Marco, quien le aconsejó cuidar su voz y seguir sus instintos musicales y reinventarse.

“He seguido los consejos que todos me han dado, y escuchado a mis fans sobretodo. Yo tengo contacto directo con ellos, quizás me han sentido siempre cerca. Han percibido cómo la lucho porque no es fácil. Yo trato de seguir por un camino tranquilo”, afirmó.

“No soy perfecta, pero trato de trabajar tranquila. Quiero surgir por mi música, por mi voz, eso es lo que me interesa. Y claro, siempre velando por mis hijos, a quienes cuido y protejo física y emocionalmente”, añadió.

OFRECE CONCIERTO VIRTUAL

De otro lado, la cantante no se duerme en sus laureles y contó que todo este tiempo ha estado componiendo y este 29 de agosto presentará su tema inédito “Confesión de Amor” en su concierto vivo a través de plataforma Joinnus.

“Este espectáculo tendrá lugar desde un amplio estudio que contará con un sofisticado sistema de luces y sonido, ahí se habilitará una puesta en escena de primer nivel. Así como aquellas presentaciones en vivo a las que estábamos acostumbrados, pero en esta ocasión se respetarán todos los protocolos de Bioseguridad y se dispondrá del distanciamiento necesario entre sus músicos y staff”, afirmó Susan Ochoa.

