Susana Villarán asegura que ‘cargamontón’ le está afectando la salud

Después de las acusaciones de Barata, la ex alcalde de Lima, Susana Villarán, se pronunció a través de su cuenta de Facebook y, al igual que otros personajes comprometidos en las investigaciones de Odebrecht, ahora se hace la enfermita.

“Durante cinco días (y aún continúa) periodistas de diversos medios de prensa están apostados frente a mi domicilio a pesar que les he dicho que no declararé. No solo me perturban sino también a quienes viven en los departamentos contiguos. Este cerco mediático está afectando mi salud”, escribió en su red social.

SE LIMPIA DE TODO

Sobre los cargos que pesan de que Odebrecht entregó 3 millones de dólares para la campaña del ‘No a la revocatoria’, la exautoridad edil dijo que solo declarará ante los jueces y fiscales.

“Por eso reitero a los medios de comunicación que me reservo el ámbito jurisdiccional para esclarecer con mi defensa legal todo aquello que sea necesario para establecer que no he cometido los delitos de cohecho, lavado de activos y otros que me imputan”, afirmó.

CUMPLIRÁ CON LA LEY

Dijo que cumple rigurosamente con las medidas restrictivas impuestas en su contra y que continuará asistiendo a las citaciones de la fiscalía que la investiga, como lo ha hecho hasta ahora.

“Creo en una justicia imparcial y pronta, muy alejada del espectáculo mediático”, aseguró.

LA SIGUEN ECHANDO

Léo Pinheiro, exjefe de la constructora OAS en nuestro país, fue interrogado sobre el presunto pago de $1 millón a Susana Villarán, como aporte para la campaña del ‘No a la revocatoria’..

El fiscal Juárez Atoche sostuvo que el interrogatorio duró cinco horas pero fue suspendido para proseguir otro día. Precisó que Pinheiro se sometió a la colaboración eficaz. “Pidió que no se le ponga una clave, pero de allí sobre el contenido de sus revelaciones, no podemos dar más detalles”, manifestó.

CONGRESO LA CITA PARA MAÑANA

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán fue requerida por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, con la finalidad de exponer la ejecución del Proyecto Línea Amarilla y sobre la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima.

A la citación, programada para las 09:00 horas en la sala Fabiola Salazar Leguía, también ha sido llamado el exgerente del municipio de Lima José Miguel Castro Gutiérrez.