“Susana Villarán podía ser Presidenta del Perú”

La constructora Odebrecht aportó tres millones de dólares para defender la gestión municipal de Susana Villarán, “porque era una persona que tenía mucho respaldo de la prensa, y se decía que podía llegar a la presidencia del Perú”, afirmó el ex jefe de esa empresa en el Perú, Jorge Barata, en el cuarto y último día en ser interrogado por fiscales peruanos.

Reveló que, al llegar a la alcaldía de Lima, Villarán “criticó mucho a Odebrecht” por haber donado el Cristo del Pacífico, colocado por el ex presidente Alan García en el Morro Solar de Chorrillos. Señaló que por eso trataron de “mitigar” la apreciación de la entonces alcaldesa, con quien querían tener buenas relaciones porque las obras ganadas por Odebrecht en Lima eran para 30 años.

“No queríamos tener una pelea con ella”, añadió Barata al explicar que tenían un contrato de concesión con la Municipalidad de Lima, por 30 años, en alusión al proyecto vial Rutas de Lima. Añadió que Villarán asumió la alcaldía cuando en Brasil gobernaba Dilma Rousef “y se decía que las mujeres estaban tomando posición” de poder en el continente.

Barata añadió Villarán también tenía estrechos vínculos con los publicistas brasileños Valdemir Garreta y Luis Favre, personajes vinculados al gobierno izquierdista de Brasil, lo cual indujo a Odebrecht en no dudar en dar su apoyo económico para la contrarrestar y derrotar la campaña de revocatoria de la entonces alcaldesa de Lima.

Carlos Kauffman, abogado de Barata, antó que Odebrecht espera la homologación del acuerdo de colaboración que se encuentra el Poder Judicial para entregar los 4 mil documentos ofrecidos al equipo especial Lava Jato del Ministerio Público.

En despacho edil pidió los 3 millones

Barata también recordó que se reunió unas cuatro veces, por lo menos, con el entonces secretario general de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, a quien visitaba en su propio despacho edil. Precisamente, en el primer encuentro, Castro le solicitó los tres millones de dólares para defender la gestión de Villarán.

“En esa reunión me pidió US$ 3 millones y dijo que la campaña la iban a hacer Garreta y Favre”, reafirmó al precisar que un millón se le entregó en efectivo a Castro, a través de Raúl Ribeiro, y los otros dos fueron para los publicistas Garreta y Favre, quienes diseñaron la exitosa campaña del No a la revocatoria.

Precisó que Castro era exigente en solicitar la entrega del dinero pactado y por eso se abrió una cuenta a nombre de Gabriel Prado, ex gerente de Seguridad Ciudadana, en Andorra, a la cual finalmente no llegó el dinero. Agregó entonces que se hizo la entrega del dinero, pero en efectivo.

Agregó que, junto con Ribeiro, a Castro le pusieron el código “Budían”, en alusión a un pescado tradicional brasileño, de boca ancha y cachetes grandes.

Indicó además que la estructuración financiera de Rutas de Lima la hicieron Gerardo Sepúlveda y Andrés Milla Comitre, gerente financiero de Odebrecht que trabajó con Gerardo Sepúlveda.

Agregó que Odebrecht defendió a Susana porque sus proyectos de construcción en Lima superaban los 700 millones de dólares en Rutas de Lima.

