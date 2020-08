Susel Paredes ‘asada’ por votar mal en Los Olivos: «El costo es la muerte»

Compartir Facebook

A dos días de la tragedia en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos, que cobró la vida de 13 personas, la funcionaria Susel Paredes tuvo duras palabras a los vecinos del distrito por haber elegido a un mal representante. Indicó que el costo de votar de esa manera trae duras consecuencias como la muerte.

Sobre lo ocurrido, Paredes indicó que la responsabilidad de estas muertes es compartida entre los dueños, el administrador, organizador de la fiesta y de las propias personas que en un acto de irresponsabilidad fueron a parar a bailar allí.

“La responsabilidades son múltiples. El dueño del predio, que lo alquila y no revisa a quién se lo ha alquilado; el administrador, el organizador de la fiesta, los cantantes y las propias personas que van, esos son los principales responsables”, expresó.

Asimismo, se mostró indignada y desconcertada por el accionar del alcalde de Los Olivos. “Ahora que me dices que tenía plata, mi indignación no tiene límites porque, teniendo plata ¿por qué no has hecho tu trabajo? Merece no solo que lo sancionen penalmente… no sé, los regidores harán algo”.

A modo de conclusión, Paredes resaltó que es importante que el pueblo vuelva a analizar sus decisiones y, para unos próximos comicios, el voto no sea malo y se vea reflejado en las autoridades municipales.

“El pueblo de Los Olivos tiene que evaluar muy bien. Si escoge autoridades como estas, populistas, que te enamoran y no saben hacer las cosas, el costo de votar mal es la muerte (…) No elijamos al que te promete, al que te dice ‘yo voy a hacer las cosas, como sea las voy a lograr’, no ‘como sea’ porque el que hace ‘como sea’ produce estas desgracias”, destacó.

