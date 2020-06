Susel Paredes revela que venció al coronavirus

Compartir Facebook

La jefa del área de Fiscalización, Control y Sanidad de la Municipalidad de Magdalena del Mar, Susel Paredes, reveló que venció al nuevo coronavirus tras permanecer un mes monitoreada por un médico.

Contó que tuvo síntomas leves, pero después de recibir tratamiento en su vivienda se sometió a pruebas moleculares que le dieron negativo para el mal.

“Estaba infecta con el COVID-19 y recién el lunes me he vuelto a reintegrar a mis labores. He estado trabajando aquí desde mi casa, sufriendo porque no podía estar en la calle. Ya me hecho dos (pruebas) moleculares después y cuando han salido las dos negativas ya he vuelto a trabajar, ya estoy inmune”, afirmó.

Agradeció al alcalde Carlomagno Chacón por darle el apoyo en los momentos más difíciles.