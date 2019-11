Susy deja como bruta a ‘Chica selfie’ luego que la llamó “improvisada”

Luego que la modelo Rosángela Espinoza dijera que la excongresista Susy Díaz fue una “improvisada” cuando ingresó al Congreso, la exvedette le recordó a la ‘Chica selfie’ que presentó 120 proyectos de ley en el parlamento y le aclaró que no se hizo conocida por ningún jugador ni por Carlos Banderas ‘Carloncho’.

-¿Qué piensas que Rosángela te haya dicho “improvisada”?

Cuando ingrese al Congreso era virgen en política, pero demostré con mis 120 proyectos de ley y 36 aprobados que trabaje. Hay un dicho que dice lo improvisado sale mejor.

-Ella dice que quiere tener su título universitario para poder postular…

Me identifico con más del 70% de los peruanos que no tienen el medio económico o los padres que le puedan solventar una universidad, los estudios universitarios son caros. Me identifico con ese grupo de peruanos que triunfaron sin necesidad de llegar a la universidad.

-¿Le dirías que se ubique?

La humildad no cuesta nada y que no se fije en la paja del ojo ajeno teniendo ella un troncazo.

-Ella se hizo conocida por escándalos…

Claro, tiene que estar saliendo con ‘Carloncho’, en cambio yo los hago famosos. A bastantes NN los he vuelto famosos, soy otro nivel. No necesito salir con un futbolista famoso o animador conocido para salir en los periódicos, yo al contrario los saco del anonimato y los hago famosos.

-¿Crees que siempre busca pelearse con alguien?

Le gusta pelearse, criticar y hablar mal. Yo pongo la otra mejilla, que siga criticando porque ella así estudie en la universidad jamás va a ser inteligente como yo. Así se coma los 5 años en la universidad jamás va a tener mi cerebrito. (Juana Aspilcueta)