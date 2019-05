Susy Días asegura que volverá a postular al Congreso

La excongresista Susy Díaz quien en varias oportunidades dejó clara su postura de retirarse completamente de la política aseguró que está evaluando nuevamente este tema y ahora no descarta postular por una curul.

“Es una opción volver a la política, lo estoy pensando. Si regreso será al Congreso”, comentó. Por otro lado, la rubia dijo estar feliz con su novio Walter Obregón y dijo estar segura que no le pasará lo mismo que a la ‘Tigresa del Oriente’.

“Él tiene 30 años y yo 55, pero nos estamos comprendiendo bien ¿Miedo a que me pase lo mismo? No, nosotros estamos viviendo juntos. Estamos todo el día juntos, no es como el novio de la Tigresa que hacía una doble vida”, afirmó.