Susy Díaz a Monique Pardo: “Quita maridos”

Gran revuelo han causado las declaraciones de Monique Pardo en ‘El valor de la verdad’, luego de confesarle a Beto Ortiz que tuvo relaciones sexuales con el fallecido compositor peruano, Augusto Polo Campos, cuando era pareja de Susy Díaz. Ante esto, la ex congresista reveló a Karibeña, que el motivo de su ruptura amorosa con el papá de Florcita Polo, fueron las constantes llamadas que hacía Monique a su casa, buscando a don Augusto, causando discusiones entre ellos.

“Yo le agradezco a Monique que se haya metido en mi relación con el papá de Flor, porque si no, no hubiera llegado ni al Congreso, porque Augusto no quería ni que trabaje. Ella mucho lo llamaba al teléfono de la casa, porque en esa época no habían celulares, todo era teléfono fijo y cuando yo respondía, ella me decía ‘Pásame con Augusto’ y él salía corriendo a verla. Por ella yo terminé con él, peleábamos mucho”, comentó Susy.

Monique, no dudó en señalar en el temido sillón rojo, que en una ocasión Polo Campos puso todo su dinero recién cobrado a sus pies. “A mí no me gustaba como pareja, pero como amante era el mejor, porque era un hombre muy vulgar, muy exhibicionista. Me llevó al restaurante Costa Verde y sacó un fajo de billetes que recién había cobrado y me lo puso de alfombra. Yo me moría de vergüenza, eso era para él el poder, no sé qué me quería demostrar, simplemente dije ‘con este no, con este a escondidas’”, mencionó la popular ‘Caramelo’.

Estas revelaciones, hicieron que Susy calificara duramente a la pelirroja, dejándola como una mujer fácil. “A mí, Augusto nunca me puso el dinero sobre el piso, a mí no me ha tratado como una ‘P’, porque así tratan a una ‘P’ (…) Por eso en la farándula no tienes amigas, porque a las mujeres no les interesa quitarte el marido”, añadió la mujer de labios rojos.

“RESPETEN LA MEMORIA DE MI PADRE”

Por su parte, Florcita Polo, pidió a Monique Pardo que respete la memoria de su padre y deje de hablar de él, quien está por cumplir dos años de fallecido, de lo contrario los hijos del compositor peruano analizarían tomar acciones legales. “En realidad creo que deberían dejarlo descansar en paz a mi papá. Yo le diría a la señora Monique que si le ha tenido un poco de consideración y cariño es mejor que no hable de él”, indicó Florcita.

“Yo no sabía de la cercanía de ellos, la verdad es que todo esto me ha caído como un balde agua fría. Los hijos estamos tratando de mantener su legado y que no se manche su imagen, y el que venga una persona hablar mal de él es una falta de respeto para mí y mi familia. Los hermanos aún no nos hemos reunido, lo haremos mañana (hoy) y veremos que hacer”, acotó al engreída de Susy Díaz. (V. Rondón)