Susy Díaz afirma que ya no vuelve con su chibolo

“Ya estoy buscando repuesto”. Así afirmó Susy Díaz tras anunciar la separación con su joven pareja, Walter Obregón, aseverando que no piensa reconciliarse con este como en otras oportunidades pues ya estaba cansada de su carácter amargado y colérico.

“Si a mí un hombre no me hace feliz que se vaya, si me hace feliz se queda en mi vida, así que dije mejor lo boto porque ya no soportaba su carácter. Cuando estábamos en Lima todo bien, era la dieta del arroz con pato a cada rato, pero cuando íbamos a Huarmey cambiaba de ser, era más amargado, cólerico, era la dieta de la jamonada o sea no hacía nada”, comentó Susy que no descartó que le hayan hecho brujería en su relación.

“Le di una oportunidad. Si tú me hace feliz te queda sino te vas. A mí me dicen la calamina si no me clavan bien me vuelo… Le dije que nos estaban haciendo brujería realmente era todo raro cuando estábamos en Huarmey, actuaba sospechoso y me dio que pensar. ¿Si tiene otra mujer? La verdad ya no me interesa, cuando digo, es no”.

Lamenta separación

Florcita Polo, la engreída de Susy, señaló que no tiene conocimiento del motivo de la separación de su madre pero lo lamenta, ya que el empresario “era muy bueno”. “No sabía nada, me cayó como un balde de agua fría. No he conversado con ella porque estoy con full trabajo pero ya habrá momento. Igual, ella sabe que tiene todo mi apoyo”, señaló la modelo que ayer estuvo en el programa ‘El show después del show’ junto a su esposo Néstor Villanueva asegurando que llevan un matrimonio feliz y estable.