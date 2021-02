Susy Díaz ‘asada’ con Néstor: ‘Vinieron enfermos de Chancay’

Compartir Facebook

Florcita Polo reveló que se ha infectado de coronavirus, ella se encuentra aislada y en una reciente entrevista contó que una de las cosas que más extraña es abrazar a su madre.

Frente a ello, Susy Díaz no dudó en salir al frente por su hija y reveló el posible motivo por el que su hija habría contraído la enfermedad y se mostró molesta con su yerno, Néstor Villanueva.

Y es que, de acuerdo a lo que cuenta la ex vedette, todo habría sucedido por la insistencia de su yerno de llevar a su hija a visitar a sus suegros a Chancay en medio de esta segunda ola.

‘Yo a veces tengo la lengua muy suelta. Yo le prohibí a Flor, con el dolor de mi corazón, que no viaje a Chancay. Mi ojo de madre vio un peligro allá’, comentó Susy.

Contó que los suegros de Flor viven en los alrededores de un hospital por lo que Susy se negaba a que viaje porque sentía el peligro sobre ella, pero esta vez no lo habría hecho caso.

‘Mi corazón me decía que no viaje a Chancay viajaron los dos sanos y vinieron enfermos. Néstor siempre la quería llevar, pero Flor decía no, ella siempre me hacía caso’, dijo entre lágrimas Susy.

Aunque no se puede conocer a ciencia cierta si en ese viaje efectivamente ambos se contagiaron, el corazón de madre de Susy la tuvo preocupada por la salud de su hija.

