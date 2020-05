Susy Díaz contra desalojo a inquilinos y pide a Florcita que no saque a sus nietos de la casa

Compartir Facebook

Hace unos días el congresista Daniel Olivares, presentó el proyecto de ley de suspensión de desalojos en emergencia, que busca evitar que los inquilinos sean botados a la calle por no cumplir con los pagos en medio del confinamiento social por el Covid-19.

Esta ley, no extingue deudas y solo aplica desde el mes de marzo. Ante esto, Susy Díaz, aplaudió este proyecto de ley y aseguró que ella no deja sin techo a sus inquilinos.

“La verdad es que yo no he desalojado a ninguno de los que alquilan mis departamentos, varios me han dicho que los espere, porque en algunos casos no han estado trabajando pero me van a pagar más adelante. Nosotros tenemos que ser solidarios en esta emergencia. Me da gusto que este congresista esté haciendo este proyecto de ley para que los dueños de los departamentos no boten a la gente y los pongan en riesgo del contagio del coronavirus”, precisó la exvedette y exparlamentaria.

Nietos en casa

De otro lado, Susy dijo que no está de acuerdo con que sus nietos salgan a la calle a pesar del permiso que otorgó el estado de media hora y en compañía de un adulto.

“Yo hablé con Florcita y le dije que no saque a los bebés porque se pueden contagiar. Ella me ha hecho caso y no los saca, uno ya no sabe cómo evitar este virus por eso a todos les aconsejo que chanquen su ajo y se lo tomen con bastante agua, porque eso es como antiviral”, precisó Susy.(V.Rondón)