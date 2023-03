Compartir Facebook

¡Cómo Susy, solo hay una! El dominical “Cuarto Poder” presentó un reportaje sobre la vuelta de Susy Diaz al Congreso. La ex vedette e intérprete del famoso tema “Mueve la cabeza o se pone tiesa” regresó al Legislativo luego de casi 3 décadas y recordó su etapa como congresista con nostalgia. Asimismo, afirmó que pese a ser una vedette en el Congreso, demostró que también tiene su “cerebrito”.

“La misma lámpara, el mismo espejo, el piso sigue igual. No veo que haya cambiado en algo. Desde el año 1995 que entré, lo veo igual. Me trae bonitos recuerdos de haber estado acá 5 años y también, haber demostrado que una vedette y una artista tienen su cerebrito”, recalcó Susy Díaz.

“Voy a hacer funcionar mi cerebro”, “¡Ay! Mi única neurona, me va a dar un derrame cerebral”, se escucha decir a Susy Díaz en el reportaje televisivo.

Este anuncio de su película tomó por sorpresa a más de uno. En el film, Susy promete revelar todo lo que vivió durante los 5 años que ejerció el cargo de congresista. Incluso, indicó que contará quienes fueron los legisladores que la acosaron.

“Yo acá (Congreso) denuncié un acoso. Había como 5 congresistas que me enamoraban (…) pensaban que como era vedette, artista, yo era calzón flojo”, reveló Susy a “Cuarto Poder”.

“Me acuerdo de que el congresista Soto … su curul era más lejos que el mío, pero siempre venía y se acercaba. Siempre era bien sociable, amable, un caballero. Cuando yo denuncio el acoso, él ya no se acercaba a mí. Pasaba con las manos arriba diciendo “yo no he sido, yo no he sido”. Se asustó y se alejó”, agregó Susy Diaz.

Susy también reveló que en su momento ella decidió renunciar al partido que la llevó al Congreso debido a que sentía, estaba perdiendo su esencia. También confesó que había varios congresistas que se burlaban de ella al punto de sentirse discriminada.

“Algunos me trataban como si fuera cómica. Yo los miraba nada más. Se burlaban y bueno, un poquito me marginaban. Pero si me acuerdo de que, quien me trató muy bien fue Lourdes Flores Nano. La que era bien seria era Martha Chávez”, indicó Susy.

Mira aquí:

Finalmente, la controversial mamá de Florcita también habló sobre un posible retorno al Congreso. Indicó que conversará con “2 grandes partidos políticos y veremos qué pasa”. Sin dudas, Susy Diaz promete muchas sorpresas para este año. Ya la vimos como vedette, luego como congresista, empresaria y ahora hasta de DJ. ¿Qué otras sorpresas nos traerá Susy este 2023? El tiempo lo dirá.