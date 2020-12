Susy Díaz ‘entierra’ a Walter: “Haré la dieta del huevo, hacerlo con uno nuevo”

Compartir Facebook

La popular Susy Díaz cierra un año para el olvido y lo hace de la mejor manera: quemando el muñeco de Walter Obregón.

“Hay que botar todo lo malo para que llegue a mi vida un hombre bueno. Año nuevo, hombre nuevo”, dijo.

La exvedette también se animó a detallar las cualidades que debe tener su próximo nuevo galán.

“No estoy decepcionada del amor, fue una experiencia más para ahora pensar diferente y elegir bien. No le he cerrado las puertas al amor, pero seré más selectiva. Ahora quiero un hombre de 45 para arriba, que vaya a mi ritmo, que no tome, no tenga denuncias ni juicios. Lo voy a investigar misma FBI antes de darle el sí al próximo hombre que llegue a mi vida”, señaló.

“Yo quiero plantarme porque ya es hora que Dios me mande un hombre bueno, ya es hora de elegir bien y llegue una persona buena a mi vida para envejecer juntos. Nunca lo recibo sola, estaré con compañía y haré la dieta del huevo, hacer con uno nuevo. Esa será mi cábala”, continuó.

